NBA》保羅交易案 美媒指湖人將成最大贏家

保羅（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇明星控衛保羅（Chris Paul）昨天深夜被交易至火箭，為今夏的自由球員市場投下第1顆震撼彈，而美國媒體《CBS》也做出分析，直指保羅將會是這次交易案的最大贏家。

文章指出，保羅加盟後除有望與哈登（James Harden）一同威脅馬刺、勇士等強權，還有機會拿下生涯最後一份大合約，根據新版的勞資協議，保羅的下一份頂薪合約可望延長至38歲。

除保羅外，葛瑞芬（Blake Griffin）、卡培拉（Clint Capela）以及湖人隊都將是最大贏家，葛瑞芬未來動向成迷，不過就算離開快艇也不會遭球迷批評，若他選擇留隊也將獲得頂薪合約，並成為球隊頭號球星，贏得球迷支持。

卡培拉是火箭年輕中鋒，上季163次灌籃排在聯盟第5位，保羅來到火箭後，可望讓他成為下一個小喬丹（DeAndre Jordan），成績有機會寫下生涯新高。

快艇的沉淪代表湖人的光明近了，《CBS》指出湖人未來3年有機會奪回洛杉磯一哥的頭銜，隨著新秀的成長，加上已放話加盟的喬治（Paul George）可望為這支球隊重返榮耀，擦亮紫金招牌。

作者還點出這起交易的輸家，其中快艇教練瑞佛斯（Doc Rivers）、小喬丹、貝佛利（Patrick Beverley）、丹東尼（Mike D'Antoni）以及馬刺都遭點名，瑞佛斯、小喬丹失去保羅後成績恐下滑不難理解，而貝佛利來到快艇後要跟小瑞佛斯（Austin Rivers）爭取先發，丹東尼過去與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的鬧不合是否會重演？而先前傳聞的馬刺最後未能順利拿下保羅，如今又將成同區競爭對手，同樣被歸類在交易案的輸家。

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