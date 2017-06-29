台北羽球公開賽》衛冕又近一步！周天成花31分鐘晉級男單8強
2017/06/29 12:54
〔記者林岳甫／台北報導〕台北羽球公開賽今日在小巨蛋進行第三天賽事，台灣男單一哥、頭號種子周天成在16強以21：14、21：12拍落同為合庫的學長朱漢晝，率先晉級8強，續朝衛冕之路邁進。
周天成昨日被大會安排在小巨蛋的第4場地，整體燈光較暗，今日小天被排在第一場地，整體燈光較為明亮，讓他球技得以發揮出來。
而周天成和朱漢晝都為合庫隊友，因此並沒有教練在兩人的身旁給予提點，周天成透露，「這場比賽就是賽前自己想清楚策略，按照我的想法去打，整體表現還算滿意，也希望接下來能繼續維持下去。」
周天成今年以衛冕者之姿前來，如今也已經連勝3場，不過，他對於衛冕仍不願多想，他說：「一場一場來吧，反正把每一場比賽都準備好比較重要，按照原本的節奏來。」
周天成輕鬆晉級8強。（記者陳志曲攝）
周天成輕鬆晉級8強。（記者陳志曲攝）
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