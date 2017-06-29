MLB》不爽川普？小熊球員被爆對總統比中指

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽冠軍小熊今天率隊前往白宮接受總統川普的接見，但卻有媒體捕捉到小熊外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）疑似對川普總統比中指的照片，引起軒然大波。

阿爾莫拉會後喊冤，表示當時是為了準備拍照而伸出2根手指，並沒有比中指，他也強調：「你們都知道我不是這種人，不可能會對總統做出這種事，我尊重每個人，當時確實是伸出2根手指等待拍照。」

小熊外野手阿爾莫拉被指對川普比中指。（取自推特）

小熊外野手阿爾莫拉被指對川普比中指。（取自推特）

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