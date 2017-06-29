NBA》保羅交易至火箭 瑞佛斯：滿意現況

2017/06/29 15:17

保羅（左）將與快艇分道揚鑣，右為快艇教練瑞佛斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今傳出一樁重磅交易，球隊一哥保羅（Chris Paul）被交易至火箭，而快艇則是獲得火箭多位球員及2018年首輪籤，快艇總教練兼事務總裁瑞佛斯（Doc Rivers）今在交易完成後就表示，對於交易內容很滿意。

快艇送走保羅後，換來火箭的L.威廉斯（Lou Williams）、貝佛利（Patrick Beverley）、迪卡爾（Sam Dekker）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）等人，更獲得未來的首輪選秀籤，瑞佛斯表示，對於這樣的交易感到滿意。

「我討厭這種結束的方式，我希望我們能用更好的方式結束，但做為一個球隊，我們喜歡現在的樣子。在這種情況下，我認為我們做得很好，獲得貝佛利、迪卡爾及哈瑞爾對我們很重要。」

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