NBA》公牛啦啦隊訪台談心路歷程 舞台美好又殘酷

〔記者廖聿偉／台北報導〕NBA公牛啦啦隊「Luvabulls」昨訪台，六名美艷大方的舞者，成為場內、外的「嬌點」，今接受媒體採訪，分享啦啦隊生涯的心路歷程、造訪台灣的趣事和生活點滴，公牛啦啦隊預計在台灣停留8天，參加包括國泰三對三、華航小小空服員等活動，球迷有機會捕捉「野生」Luvabulls的身影。

問：在訪台之前對台灣的印象

惠妮（W.WHITNEY）：我們都是第一次訪台，對台灣很陌生，但知道台灣有很多山脈，跟芝加哥都是平地有很大的差異，台灣天氣很棒，感覺很舒服。

問：擔任NBA舞者，對你們意義有何不同?

Z.琳賽（Z.LINDSAY）：能擔任職業球隊的舞者，在上萬人面前跳舞，是至高榮耀，我以工作為榮。

艾芮安納（R.ARIANA）：我們是經過不斷競爭、努力才能站在這個舞台上，每年都會經過海選、試鏡，失敗就會被淘汰，啦啦隊一共有20人，不是每個人都能上場，所以我會逼自己不停進步，能當公牛啦啦隊，對我而言是美夢成真。

問：擔任啦啦隊最大的挑戰?

惠妮（W.WHITNEY）：最困難的部分是有很多不同的舞蹈要記，有時候早上學了三種新的舞步，但晚上仍要表演舊的舞曲，很容易搞混或出錯，這是最困難的地方。

問：在籃球場和其他的表演場域有何不同，如何給觀眾不一樣的感受?

Z.琳賽（Z.LINDSAY）：球場是開放式舞台，要照顧四面八方的觀眾，所以要特別的注意，但我很享受在球場表演的感覺。

妮可（C.NICOLE）：上場就是盡110%的功力，把最好的一面呈現給所有粉絲，把氣氛炒熱，也幫助球迷融入比賽。

H.琳賽（H.LINDSAY）：我們結合不同風格的舞步、多樣的曲風，給球迷不同的感受。

問：擔任啦啦隊後，是否擁有個人的粉絲？

惠妮（W.WHITNEY）：公牛是支具有傳奇色彩的球隊，所以擁有龐大的粉絲，我在球場上很常看到舉有我名字的海報或看板，這也是我持續表演的動力；也有球迷會加我們的臉書、IG或推特，我們都很樂意跟大家互動，但有時候還是希望保有個人隱私。

問：球場攝影不斷對著你拍攝，會影響表演嗎?

梅根（B.MEGAN）：面對鏡頭會更想展現自己，無論是表情、動作都要更生動；但並不會影響到我的演出，還是專注地完成每一段舞步。

問：目前為止來台灣去了哪些地方，有什麼令你最印象深刻?

H.琳賽（H.LINDSAY）：昨天才抵達台灣，所以只到市區繁華的地方逛逛，印象最深刻的是吃了一碗超大的冰，上面有很多芒果和鳳梨，超級好吃；另外也喝了珍珠奶茶，雖然芝加哥也有，但還是要品嘗一下真正道地的珍奶。

惠妮（W.WHITNEY）：昨天逛街時有一股臭味撲鼻而來，我們都不知道怎麼回事，走進一看才發現有一位阿姨在炸豆腐，一問之下才知道這是傳說中的臭豆腐，這個味道到現在還令我印象深刻，但還沒有勇氣去嘗試。

公牛啦啦隊訪台。（記者廖聿偉攝）

ＮＢＡ公牛啦啦隊Ｚ.琳賽（左上）、妮可（中上）、H.琳賽（右上） 、梅根（左下）、惠妮（中下）和艾芮安納（右下）訪台，談啦啦隊生涯心路歷程。

（記者廖聿偉攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友