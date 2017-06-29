MLB》洋基又有超級新人 刷新最強初登場紀錄（影音）

洋基菜鳥安杜哈爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基22歲菜鳥安杜哈爾（Miguel Andujar）今天大聯盟初登場，4打數狂敲3支安打，打進4分打點，成為隊史首位在大聯盟首戰至少3安打3打點的球員，率隊以12：3擊潰白襪。

出生於多明尼加的安杜哈爾，在小聯盟熬了6年，終於因為老將哈勒戴（Matt Holliday）進入傷兵名單而升上大聯盟，本季在2A-3A出賽74場，打擊率0.312，有5轟54打點。

他今天擔任洋基7棒指定打擊，生涯首打席就敲出安打，並且打進2分打點，3局補上第二支安打，差點又送回分數，可惜海德利（Chase Headley）在本壘被外野手卡布雷拉（Melky Cabrera）雷射肩阻殺。

9局上，洋基再次攻占一二壘，安杜哈爾一棒擊出二壘安打，一口氣送回2跑者，單場4打點刷新洋基隊史初登場最多打點的菜鳥紀錄，原紀錄保持人要追溯至50年代的Billy Martin與Marv Thornberry的3分打點。

安杜哈爾超強火力支援，幫助田中將大拿下本季第6勝，他先發6局，僅被敲6支安打，失掉2分，有5次三振與2次保送，狀況持續回穩。

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