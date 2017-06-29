MLB》被三振後竟然贏球 天使向道奇說再見 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場迎戰道奇，9局下靠著道奇後援拜耶茲（Pedro Baez）暴投以及捕手葛朗多（Yasmani Grandal）暴傳，由雷維爾（Ben Revere）跑回致勝分，終場天使以3：2氣走道奇。

天使先發邁爾（Alex Meyer）主投6局只被敲1安打無失分，米德爾頓（Keynan Middleton）與貝德羅希安（Cam Bedrosian）分別在8局上、9局上各被敲一發陽春砲；道奇先發柳賢振主投5.2局被敲7支安打，只因為西蒙斯（Andrelton Simmons）的2分砲掉分。

9局下比數仍然是2：2，道奇派出拜耶茲後援，天使首名打者雷維爾靠道奇游擊手泰勒（Chris Taylor）守備失誤上壘，接著又因為巴耶茲暴投站上二壘。梅賓（Cameron Maybin）上場打擊被巴耶茲三振，但捕手葛朗多沒接好形成不死三振，傳給一壘手阿特利（Chase Utley）時暴傳，雷維爾為天使拿下勝利。

天使本季第7次向對手說再見，是大聯盟目前最多的球隊。

雷維爾跑回致勝分。（美聯社）

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