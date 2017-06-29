NBA》後禪師時代 尼克想追求溜馬控衛提格
2017/06/29 15:18
提格。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕尼克在上週的選秀會挑中法國控衛尼利基納（Frank Ntilikina），昨天正式與總裁傑克森（Phil Jackson）解約後，球隊高層打算追求溜馬控衛提格（Jeff Teague），繼續補強後場戰力。
2年前，尼克總管米爾斯（Steve Mills）曾向老鷹詢問交易提格的可能，但沒有成功。據美媒《ESPN》報導，尼克與提格對彼此都有興趣，可望在今夏順利簽約。
提格在去年的三方交易中，被老鷹送到溜馬，換回當年爵士第12順位籤、新秀普林斯（Taurean Prince），溜馬則將控衛希爾（George Hill）送到爵士。2016-17年，提格不僅82場全勤出賽，7.8次助攻與4籃板都寫下生涯新高。
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