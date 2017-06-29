中國裁判不公？ 航空城棒球隊照拿冠軍

桃園航空城棒球隊6月21至28日到中國參加「新吳杯海峽兩岸棒球賽」，一路過關斬將、拿下冠軍。（桃園市體育局提供）

［記者陳昀／桃園報導］桃園航空城棒球隊6月21至28日到中國參加「新吳杯海峽兩岸棒球賽」，一路過關斬將、拿下冠軍。桃園市長鄭文燦說，決賽時中國籍裁判屢次判決不公，但航空城棒球隊仍臨危不亂、沈穩應戰，最終以5比0擊敗中國江蘇隊，為台灣、桃園爭一口氣，實屬不易。

鄭文燦指出，這次賽事共有上海、江蘇、廣東、四川、台北興富發、桃園航空城、富邦公牛、台中運動家8支成棒隊伍，分成2組循環賽，各組取前2名進入複賽、決賽，桃園航空城連戰3場，以2勝1負晉級4強，再以4比1擊敗上海隊，順利挺進決賽。

他表示，決賽對戰江蘇隊，雖中國籍裁判屢次判決不公，但航空城棒球隊仍臨危不亂、沉穩應戰，終場以5比0奪勝，為台灣、桃園抱回冠軍獎盃，並成為明年賽事的衛冕隊。

鄭文燦指出，近一年來，桃園航空城棒球隊的實力蒸蒸日上，去年在全國成棒大賽奪得亞軍後，又拿下全國社會甲組棒球冬季巡迴賽冠軍，成績斐然，這次再度勇奪冠軍，讓各隊刮目相看，實力備受肯定。

此外，桃園市體育局長夏金興表示，桃園航空城球員廖椿儒獲選為中華成棒代表隊，6月29日至7月11日，將赴荷蘭鹿特丹參加「2017年荷蘭港口盃棒球邀請賽」；另投手廖椿儒及江冠辰均通過「中華職棒測試會」，將參加7月3日的「中華職棒季中選秀」，顯示航空城棒球隊已成功提升競技實力，培訓成棒球員，並向上輸送至職棒球隊，讓桃園六級棒球有效銜續。