中職》林子崴怎麼了？ 僅先發0.2局就傷退

統一投手林子崴4月因肌腱發炎進入傷兵，今天中午在二軍出賽，但僅投0.2局，因手部不適退埸。（記者黃志源攝）



〔體育中心／綜合報導〕統一獅左投林子崴4月底因左手肘肌腱發炎進入傷兵名單，今天第二度在二軍賽先發，卻僅投15球、0.2局就因手肘不適退場，狀況不免讓人擔憂。

林子崴在6月23日才在二軍復出，當時先發2局用了36球，被敲5安打，失掉3分，最快球速138公里，最後承擔敗投。今天第二度先發對上富邦悍將二軍，僅投0.2局，被敲1安打，隨後就退場休息，改由蔡萬霖接替。

統一獅隊下半季先發輪值，除了三洋投布魯斯、福瑞多、泰倫斯，剩下2個名額由潘威倫、廖文揚、江辰晏和洪心騏等人競爭。投手教練鄭博壬23日表示，沒有迫切需要林子崴回一軍投先發，希望調整好再上來。

林子崴。（記者黃志源攝）

林子崴。（記者黃志源攝）

林子崴。（記者黃志源攝）

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