MiLB》胡智為救火挨轟掉分 王維中9球2K再獲中繼點

胡智為挨轟中斷連4場無失分。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒3A台將胡智為今登板救火，主投2.2局挨轟中斷連4場無失分，效力釀酒人3A的左投王維中同天登板，中繼0.2局飆2K無失分，拿下本季第7場中繼成功。

光芒3A先發Hunter Wood前三局一分未失，4局下挨背靠背全壘打首度掉分，5局下連投兩保送挨單場第3轟，隨後發生暴投又挨2安，光芒2：7落後，教練喊出暫停、換上胡智為救火。

1出局二壘有人的狀況下登板，胡智為先製造飛球取得2出局，與下棒打者纏鬥到滿球數後，飆出揮空三振成功止血。6局下胡智為遭遇亂流，開局保送再被敲安首度掉分，對手盜壘、滾地球推進再下一城，胡智為單局2K及時化解攻勢。

7局上胡智為續投，被該局對方首名打者，抓第一球扛成左外野陽春彈，胡智為隨後又挨一安，取得1出局後被換下場。光芒3A最終以6：11輸球，胡智為無關勝敗，總計今投2局用46球（30球好球），挨3安含1轟掉3分（2責失），投出3次三振另有一保送，防禦率上升至3.31。

釀酒人3A先發Michael Blazek今表現精彩，主投7.2局丟1分無責失完成優質先發，王維中於8局上2出局登板接替，3球飆K俐落下丘，9局上續投與打者纏鬥到滿球數，再讓打者揮空遭三振後退場。王維中此役面對兩人次全飆K，僅用9球完成任務無失分，母隊最終以4：1赢球，王維中獲本季第7個中繼點。

王維中面對兩人次全飆K。（取自釀酒人3A推特）

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