棒球》張志強領軍 U15亞青少棒台灣隊陣容出爐

2017/06/29 15:03

〔體育中心／綜合報導〕華南金控青少棒錦標賽昨天落幕，由花蓮縣以4：3擊敗台東縣拿下冠軍，張志強所領軍的花蓮縣將帶表台灣出征U15亞洲青少棒錦標賽，以下為今年入選台灣隊的培訓名單。

執行教練：張志強（花蓮縣）

教練：汪天祥（花蓮縣）、江文忠（花蓮縣）

投 手： 潘凱崴 （花蓮縣）許元泰 （臺南市）林志光 （臺東縣） 李晨薰 （桃園市）林昱珉 （臺東縣）劉嘉益 （高雄市）陳鈺安 （高雄市）

捕 手： 陳致嘉 （花蓮縣） 張鴻傑 （新北市）朱瑋淇 （臺中市）

內野手： 楊鈺翔 （花蓮縣） 林吳晉瑋 （臺東縣）馬傑森 （花蓮縣） 潘盛泰 （屏東縣）鄭 澔 （花蓮縣） 楊閔貽 （臺中市）

外野手： 邱智堃 （花蓮縣） 蔡佳諺 （臺東縣）劉主安 （花蓮縣） 朱豪傑 （臺中市）

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