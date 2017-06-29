棒球》張志強領軍 U15亞青少棒台灣隊陣容出爐
2017/06/29 15:03
〔體育中心／綜合報導〕華南金控青少棒錦標賽昨天落幕，由花蓮縣以4：3擊敗台東縣拿下冠軍，張志強所領軍的花蓮縣將帶表台灣出征U15亞洲青少棒錦標賽，以下為今年入選台灣隊的培訓名單。
執行教練：張志強（花蓮縣）
教練：汪天祥（花蓮縣）、江文忠（花蓮縣）
投 手： 潘凱崴 （花蓮縣）、許元泰 （臺南市）、林志光 （臺東縣）、 李晨薰 （桃園市）、林昱珉 （臺東縣）、劉嘉益 （高雄市）、陳鈺安 （高雄市）
捕 手： 陳致嘉 （花蓮縣）、 張鴻傑 （新北市）、朱瑋淇 （臺中市）
內野手： 楊鈺翔 （花蓮縣）、 林吳晉瑋 （臺東縣）、馬傑森 （花蓮縣） 、潘盛泰 （屏東縣）、鄭 澔 （花蓮縣）、 楊閔貽 （臺中市）
外野手： 邱智堃 （花蓮縣）、 蔡佳諺 （臺東縣）、劉主安 （花蓮縣） 、朱豪傑 （臺中市）
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