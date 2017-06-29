棒球》新明國中代表隊6戰全勝 拿下LLB亞太代表權

由桃園市新明國中組成的青少棒台灣代表隊，在「世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽」獲得6連勝，拿下代表權。（桃園市教育局提供）

［記者陳昀／桃園報導］由桃園市新明國中組成的青少棒台灣代表隊，前往塞班島參加「世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽」，今天冠軍賽對戰菲律賓，但因雨取消，大會裁定由6戰全勝的台灣隊取得亞太區代表權，8月13日至20日將赴美參加世界賽。

桃園市教育局指出，新明國中棒球隊在這次賽事中攻守俱佳，6場比賽均無失分，第一戰靠著先發投手陳冠宇2局無失分壓制，投手宋翊翔及陳世豪各中繼1局無失分，後援投手劉泰君1局無失分，並貢獻4次打擊4支安打、4分打點，二壘手曾子祐5次打擊3支安打、4分打點，包含1支場內全壘打，以19:0大勝菲律賓，旗開得勝。

第二戰面對地主隊塞班島，對方全場僅擊出1支安打，以4壞球保送上壘，反觀中華隊攻勢，單局14人次站上打擊區，擊出7支安打，攻下11分，製造大局，以18:0提前5局結束比賽；第三戰面對香港因雨延賽，隔日雖一日兩戰補賽，絲毫不減中華小將奪冠的鬥志，再度以18:0提前結束比賽。

教育局表示，新明國中藉由各場先發投手強勢壓制，每場比賽都完封對手，加上堅固的守備陣容，循環賽二次交手地主隊塞班島，甚至無人踏上二壘壘包，每場次平均得分10分以上，以王者之姿勇奪本次世界少棒聯盟次青少棒錦標賽亞太區代表權，取得世界賽門票。

教育局說，我國已連續7年取得LLB次青少棒亞太區代表權，並拿下5次世界冠軍及完成4連霸，今年還是會力拼5連霸，新明國中代表隊預計7月2日上午11點30分返抵國門（桃園國際機場第二航廈），歡迎熱愛棒球的民眾一同到場迎接台灣小將榮耀歸國。

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