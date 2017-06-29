MLB》怪罪投手被開除 小熊捕手：人們無法承受事實
2017/06/29 15:29
〔體育中心／綜合報導〕小熊替補捕手蒙特羅昨被盜7次壘，賽後將責任怪到投手阿里耶塔身上，今天被球隊指定讓渡（DFA）。對此，蒙特羅直言，「人們沒辦法承受事實，這是我最大的問題，太直了。當你很難看的時候，我是不會說你很漂亮的。」
蒙特羅昨天公開批評阿里耶塔投球動作慢，害他抓不到盜壘，言論立即遭砲轟，沒多久球團辦公室打電話給他，然後蒙特羅也聯繫上阿里耶塔，「我確實為我的言論跟他道歉了，他說，『沒事，你沒做錯什麼。」
然而，蒙特羅依然被球隊DFA，在小熊的3年生涯可能就此中斷。阿里耶塔表示，「我愛Miggy（蒙特羅），他會出自內心說出一些事情，我告訴他我沒有感到沮喪或是生氣…很難過看到他離開球隊了。」
蒙特羅本季被發動32次盜壘，卻只有抓到1次，數據顯示他傳到二壘的速度（2.12秒）低於聯盟平均（2.00秒）。不過，他批評阿里耶塔的言論也沒有說錯，阿里耶塔投到手套速度是1.5秒，同樣慢於聯盟平均，自從他加入小熊，105名跑者有89人盜壘成功，成功率高達85%。
「我一直都很誠實，他們都知道這點，」蒙特羅表示，「我不是要找代罪羔羊，我也不想被這樣認為，因為我也感到很挫折」
蒙特羅表示願意承擔責任，被小熊交易後，他會繼續效力其他球隊，「很榮幸能為小熊打球，然後贏過世界大賽冠軍，很遺憾要以這種方式結束。」
蒙特羅（左）因為批評阿里耶塔（右）被球隊開鍘。（取自芝加哥太陽報）
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