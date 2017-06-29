橄欖球》逆轉強敵建中奪冠 竹圍高中寫灰姑娘傳奇

擒抱阻止建中選手突破（竹圍高中提供攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年U-17亞青7人制橄欖球錦標賽國家代表隊選拔賽，新北市竹圍高中一路過關斬將，最終於決賽力抗傳統勁旅建國中學，兩隊上半場僵持不下，竹圍靠著下半場最終兩分鐘驚奇逆轉，終場以26：17獲勝，拿下隊史首座冠軍金盃。

新北市竹圍高中成立僅不到兩年的時間，但在李建霖教練的領軍下，成為本屆最大黑馬，四戰全勝殺進冠軍戰，碰上同樣也是不敗之師的建國中學，身材居於劣勢的竹圍，利用默契和戰術合作，率先由主力周新翔達陣先馳得點，但建中不甘示弱，很快就扳平戰局，雙方戰成12：12平手。

下半場建中率先發動攻勢、達陣得分，陷入困境的竹圍高中於最後兩分鐘上演逆轉秀，周新翔再度運用優異的閃切和過人技巧，突破重圍達陣，加上林晉宇加踢得分逆轉戰局，終場前劉育宏一記巧妙的踢球，越過建中的防守球員，助隊友趙頷再進帳保險分，竹圍寫下灰姑娘傳奇，全隊欣喜若狂、喜極而泣。

此比賽作為2017年U-17亞青7人制橄欖球錦標賽暨青年奧運資格賽的選拔，總共有9支隊伍參戰，選拔賽冠軍隊教練為國家代表隊總教練，選手以冠軍隊為主體分別選出冠軍7人、亞軍4人、季軍2人、殿軍1人參加集訓。

教練李建霖表示，我們的選手大多來自北海岸地區，隊中一半以上的球員出至於清寒家庭、隔代教養、單親家庭，但沒有人放棄；賽前我們預設前三名的目標，但球員很拚，這座冠軍得來不易。

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