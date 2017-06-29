桌球》中國男桌隊集體退出澳洲公開賽
2017/06/29 15:50
世界排名第二的樊振東再度退出澳洲公開賽（取自國際桌總官網）
〔記者許明禮／台北報導〕繼上週中國隊三大主力馬龍、樊振東和許昕，無預警退出中國桌球公開賽男單16強賽後，中國男子隊再度退出週日在黃金海岸開打的澳洲公開賽，原先報名的張繼科、樊振東、許昕、閻安、梁靖崑和林高遠都全面退賽。
由世界排名第3的朱雨玲領軍的中國女子隊，則照常出席這項總獎金40萬美元的賽事。
國際桌總表示，中國男子隊退賽對全球球迷來說都是令人失望的消息，但仍有不少奧運和世錦賽奪牌選手角逐澳洲公開賽，包括水谷隼、山索諾夫、莊智淵、馮天薇和石川佳純等世界級好手。
相關新聞
推薦新聞
-
MLB》被三振後竟然贏球 天使向道奇說再見 （影音）2017/06/29 15:47
-
NBA》後禪師時代 尼克想追求溜馬控衛提格2017/06/29 15:18
-
NBA》保羅交易至火箭 瑞佛斯：滿意現況2017/06/29 15:17
-
棒球》張志強領軍 U15亞青少棒台灣隊陣容出爐2017/06/29 15:03
-
中職》林子崴怎麼了？ 僅先發0.2局就傷退2017/06/29 14:22