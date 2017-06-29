桌球》中國男桌隊集體退出澳洲公開賽

世界排名第二的樊振東再度退出澳洲公開賽（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕繼上週中國隊三大主力馬龍、樊振東和許昕，無預警退出中國桌球公開賽男單16強賽後，中國男子隊再度退出週日在黃金海岸開打的澳洲公開賽，原先報名的張繼科、樊振東、許昕、閻安、梁靖崑和林高遠都全面退賽。

由世界排名第3的朱雨玲領軍的中國女子隊，則照常出席這項總獎金40萬美元的賽事。

國際桌總表示，中國男子隊退賽對全球球迷來說都是令人失望的消息，但仍有不少奧運和世錦賽奪牌選手角逐澳洲公開賽，包括水谷隼、山索諾夫、莊智淵、馮天薇和石川佳純等世界級好手。

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