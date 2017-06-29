橄欖球》半數清寒球員組雜牌軍 竹圍高中逆境中寫奇蹟

球員全力防阻建中進攻。（竹圍高中提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新北市竹圍高中橄欖球隊成軍僅兩年，隊員有一半以上出自清寒家庭、隔代教養和單親家庭，但球隊用橄欖球編織夢想，在2017年亞青7人制橄欖球錦標賽選拔賽決賽，以黑馬之姿逆轉擊敗明星學校建國中學，賽後全隊哭成一團，背負的壓力，在此刻完全宣洩。

位於新北市淡水的竹圍高中，球員多來自石門山區和三芝，球隊資源匱乏，球員家境也很清寒，教練李建霖說，「建中橄欖球隊招生都是數十名球員搶少數名額，但我們招募卻很困難，所以找在地的璞玉重新訓練，但球員都很知足、向心力也很強。」

球員為了拚亞青資格，犧牲高中生最愛的畢業旅行，每天六點就開始苦練，李建霖表示，橄欖球是高強度運動，反覆衝刺、體能訓練都是必備菜單，但選手都很認真，沒有任何怨言。

竹圍高中陣中全是高二以下球員，教練最要求態度和紀律，李建霖表示，「我告訴球員，別人家境、球技可能高於我們，但至少態度不能輸，只要拿出積極、正面的態度，就能克服困境，扭轉頹勢。」

集訓期間，隊員趙頷徵的父親過世，原本家境就不優渥，遭逢巨變讓他生活陷入困境，所幸八風雲集董事長贊助喪葬費，才讓趙頷徵無後顧之憂，全力奮戰，他也在比賽後段達陣得分，用好表現送給天上的父親。

竹圍進攻主力周新翔決賽達陣兩次，成為球隊奪冠的大功臣，但他家境清寒，全隊只有他來自桃園，平時在隊友家寄居，離鄉背井只為了繼續圓橄欖球夢，李建霖說，「周新翔很珍惜能打球的機會，所以特別努力訓練，從高一的60公斤，如今已變壯成80公斤，但速度、反應都沒有減退，是很有潛力的未來之星。」

竹圍高中有超過半數的球員出至清寒家庭、隔代教養或單親家庭，家境都不富裕，李建霖表示，「很感謝八方雲集董事長夫人贊助球隊球具、參賽費用、選手每天早餐豆漿及水餃，認養隊中多名清寒家庭的學生，供應學生學費及生活費，讓球員無後顧之憂求學，但其實我們無法回饋任何實質的報答，他們是奪冠背後的隱形功臣。」

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