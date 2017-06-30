中職史博威強碰羅曼 今日賽事預告與轉播

紅襪接續迎戰雙城，今天派出強投普萊斯與吉布森對決，面對雙城派出右投手吉布森，左打的林子偉是否能站上優勢，並中止近5打數無安打的窘境？另外洋基與白襪4連戰最終戰，取得2勝的洋基派出小將賽薩對決白襪老投手謝茲，能否再下一城取得系列戰勝利？

中職六月最後一場來到洲際，由兄弟主場迎戰桃猿，雙方接派出洋投，桃猿由史博威先發挑戰個人本季第9勝，不過對手是防禦率在聯盟排第四的羅曼，兩強對決會是羅曼拿下六月首勝，還是史博威能率先搶下第9勝獨佔勝投王？

MLB

07:00 雙城 vs. 紅襪（FOX體育）

08:00 洋基 vs. 白襪（FOX體育三台）

中職

18:35 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟 <洲際>（緯來育樂、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

17:00 DeNA vs. 巨人（緯來體育、愛爾達體育）

17:00 養樂多 vs. 阪神（ELEVEN）

17:15 日本火腿 vs. 羅德（FOX體育）

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