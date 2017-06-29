MLB》藍鳥史卓曼投球「假動作」 擾亂金鶯砲手（影音）
2017/06/29 16:49
Marcus Stroman Messing with Trumbo's Timing （Quick Pitch and Fake Quick Pitch）. pic.twitter.com/rIq5CRz32x— Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年6月28日
〔體育中心／綜合報導〕藍鳥先發史卓曼（Marcus Stroman）今天先發面對金鶯，繳出7.2局無失分好投，助球隊以4：0獲勝。他此戰在投球時以「假動作」方式欺騙打者，再次引起美國網友討論。
史卓曼面對川柏（Mark Trumbo）時，先是突襲投球，接著又再以抬腿「假動作」來擾亂打者，有美國網友就好奇，「這不算投手犯規嗎？」
擺脫前一場對遊騎兵4局失7分的慘烈表現，史卓曼這場比賽主投7.2局，被敲5支安打，送出8次三振，拿下本季第8勝。
金鶯先發邁利（Wade Miley）5局被敲6支安打，包含包提斯塔（Jose Bautista）、史摩克（Justin Smoak）的陽春砲，共失掉4分，吞下本季第6敗。
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