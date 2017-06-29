中職》陳明軒二軍7局無失分好投 潘武雄2打數敲1安

富邦二軍先發投手陳明軒。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將二軍先發陳明軒今天先發面對統一獅二軍，主投7局沒有失分，加上全隊狂敲12支安打灌進8分，最後因雨裁定7局結束，悍將二軍以8：0獲勝。

悍將二軍此戰打線大爆發，全場揮出12支安打，方玄宗單場3安2打點，吳睿勝2安2打點，張淯虎、林瑋恩各有2安1打點，林旺衛1安1打點。

陳明軒主投7局，僅被敲3支安打，送出3次三振、2次四死球，沒有失分，拿下二軍第3勝；統一獅先發林子崴僅投0.2局就因傷退場。接手的蔡萬霖4.1局被敲6安失掉5分吞下敗投，郭恆孝0.1局被敲2安失3分，傅于剛、林航各投0.2局無失分。

因傷下二軍的統一獅潘武雄，此戰先發擔任指定打擊，2打數有1支安打，另獲得1次保送。

富邦二軍打者方玄宗３打數擊出３安打，打下２分打點。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者方玄宗擊出２分打點三壘安打，再利用對手傳球失誤奔回本壘， 富邦二軍一口氣攻下３分。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者吳睿勝擊出１分打點一壘安打，富邦二軍率先攻下分數。（記者黃志源攝）

統一二軍先發投手林子 崴投未滿１局，因傷退場。（記者黃志源攝）

統一潘武雄因腰傷6月14日下二軍，今天中午首度在二軍出賽。（記者黃志源攝）

統一潘武雄今天中午首度在二軍出賽。（記者黃志源攝）

富邦二軍先發投手陳明 軒。（記者黃志源攝）

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