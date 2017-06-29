高球》旅美台灣高球好手潘政琮 推出Line貼圖
2017/06/29 17:11
潘政琮。（資料照，法新社）
〔記者趙新天／台北報導〕旅美台灣高球好手潘政琮，平日忙於參賽和訓練，但也不忘和球迷互動，最近他推出了原創的LINE貼圖，讓大家在日常生活通訊中也能看到他的身影。
剛推出的這套貼圖，共有8個款式，以漫畫造型的潘政琮為主角，充分展現他的表情特色，讓民眾在留言溝通時也能利用貼圖表達心情。特別是高爾夫球友對這套貼圖反應熱烈，也讓小潘更能出現在大家的日常生活當中。
潘政琮推出第一套漫畫造型貼圖。（圖取自LINE貼圖小舖）
相關新聞
- Travelers錦標賽》史畢斯再見博蒂 小潘第8
- 高球》Earth Mondamin盃女子高球賽 鈴木愛封后、姚宣榆並列20名
- 高球》帕納空贏得台豐ADT公開賽冠軍 林文堂一桿之失並列第2
- 台豐ADT公開賽》「泰」強攻前2 台灣許豪升第9
- 美巡賽》史畢斯首回合暫居領先 潘政琮70桿並列76
推薦新聞
-
中職 Live》獅 vs. 悍將2017/06/29 18:17
-
橄欖球》半數清寒球員組雜牌軍 竹圍高中逆境中寫奇蹟2017/06/29 15:57
-
桌球》中國男桌隊集體退出澳洲公開賽2017/06/29 15:50
-
NBA》後禪師時代 尼克想追求溜馬控衛提格2017/06/29 15:18
-
NBA》保羅交易至火箭 瑞佛斯：滿意現況2017/06/29 15:17