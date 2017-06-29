高球》旅美台灣高球好手潘政琮 推出Line貼圖

潘政琮。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／台北報導〕旅美台灣高球好手潘政琮，平日忙於參賽和訓練，但也不忘和球迷互動，最近他推出了原創的LINE貼圖，讓大家在日常生活通訊中也能看到他的身影。

剛推出的這套貼圖，共有8個款式，以漫畫造型的潘政琮為主角，充分展現他的表情特色，讓民眾在留言溝通時也能利用貼圖表達心情。特別是高爾夫球友對這套貼圖反應熱烈，也讓小潘更能出現在大家的日常生活當中。

潘政琮推出第一套漫畫造型貼圖。（圖取自LINE貼圖小舖）

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