MLB》強力拉打型砲手 包爺轟罕見反方向全壘打（影音）

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥球星「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)今天扮演球隊勝利功臣,個人不只包辦2分打點,還轟出首打席全壘打,而這轟對他而言是罕見的反方向全壘打,最終藍鳥4:0完封金鶯。

包爺大聯盟生涯至今共有322轟,這卻僅是他第7支反方向全壘打,同時也是他生涯第9支首打席全壘打,以數據來看,包爺將球擊出右外野大牆的機率只有2%。

自從包爺調到開路先鋒後,7場比賽貢獻11支安打並有2轟,送回6分打點以及跑回6分,本季打擊率2成38、14支全壘打。

How rare is a Jose Bautista opposite field HR? Pretty rare. Here's his career HR spray chart since 2004 pic.twitter.com/mRVUTDDWyu — Daren Willman (@darenw) 2017年6月28日

包提斯塔。(USA Today Sports)

