MLB》強力拉打型砲手 包爺轟罕見反方向全壘打（影音）

2017/06/29 18:39

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球星「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）今天扮演球隊勝利功臣，個人不只包辦2分打點，還轟出首打席全壘打，而這轟對他而言是罕見的反方向全壘打，最終藍鳥4：0完封金鶯。

包爺大聯盟生涯至今共有322轟，這卻僅是他第7支反方向全壘打，同時也是他生涯第9支首打席全壘打，以數據來看，包爺將球擊出右外野大牆的機率只有2%。

自從包爺調到開路先鋒後，7場比賽貢獻11支安打並有2轟，送回6分打點以及跑回6分，本季打擊率2成38、14支全壘打。

包提斯塔。（USA Today Sports）

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