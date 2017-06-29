中職Live》林泓育敲安、藍寅倫高飛犧牲打 桃猿4：2兄弟
2017/06/29 19:43
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第四局
4局上，林承飛敲出二壘安打，也把中信兄弟先發鄭錡鴻打退場，由林煜清接替投球。
第三局
3局上，詹智堯敲左外野二壘安打，林智平擊出內野滾地球出局，但二壘跑者上到三壘，王柏融敲出帶有1分打點的安打，桃猿超前比數。林泓育揮出左外野一壘安打，左外野手周思齊發生失誤，形成二、三壘有人，藍寅倫擊出高飛犧牲打，桃猿再添1分。
第二局
2局上，猿隊無人出局攻占滿壘，林承飛擊出雙殺打，但三壘跑者回來得分。黃浩然擊出帶有1分打點的安打，桃猿追平。
第一局
1局下，陳子豪首打席全壘打，兄弟先馳得點。接著周思齊開轟，兄弟再拿1分。
賽前
中信兄弟、Lamigo桃猿今晚在洲際球場再戰，兩隊不約而同推出本土投手掛帥，桃猿派出林樺慶踢館，中信兄弟則以左投鄭錡鴻應戰。上半季兩隊打得難分難捨，至今18場比賽戰成9勝9敗，上半季剩下最後2場交手，雙方勢必欲搶下對戰優勢。
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Lamigo桃猿
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棒次
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中信兄弟
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詹 智 堯 CF
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1
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陳 子 豪 CF
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林 智 平 3B
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2
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王 勝 偉 SS
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王 柏 融 RF
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3
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周 思 齊 DH
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林 泓 育 DH
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4
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曾 陶 鎔 3B
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藍 寅 倫 LF
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5
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蘇 緯 達 1B
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楊 岱 均 1B
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6
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詹 子 賢 RF
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林 承 飛 SS
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7
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林 威 助 LF
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黃 浩 然 C
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林 明 杰 C
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馮 健 庭 2B
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9
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潘 萣 翔 2B
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林 樺 慶
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先發投手
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鄭 錡 鴻
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