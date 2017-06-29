中職Live》林泓育敲安、藍寅倫高飛犧牲打 桃猿4：2兄弟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 2 2 4 7 0 兄弟 2 0 0 2 5 1

第四局

4局上，林承飛敲出二壘安打，也把中信兄弟先發鄭錡鴻打退場，由林煜清接替投球。

第三局

3局上，詹智堯敲左外野二壘安打，林智平擊出內野滾地球出局，但二壘跑者上到三壘，王柏融敲出帶有1分打點的安打，桃猿超前比數。林泓育揮出左外野一壘安打，左外野手周思齊發生失誤，形成二、三壘有人，藍寅倫擊出高飛犧牲打，桃猿再添1分。

第二局

2局上，猿隊無人出局攻占滿壘，林承飛擊出雙殺打，但三壘跑者回來得分。黃浩然擊出帶有1分打點的安打，桃猿追平。

第一局

1局下，陳子豪首打席全壘打，兄弟先馳得點。接著周思齊開轟，兄弟再拿1分。

賽前

中信兄弟、Lamigo桃猿今晚在洲際球場再戰，兩隊不約而同推出本土投手掛帥，桃猿派出林樺慶踢館，中信兄弟則以左投鄭錡鴻應戰。上半季兩隊打得難分難捨，至今18場比賽戰成9勝9敗，上半季剩下最後2場交手，雙方勢必欲搶下對戰優勢。

Lamigo桃猿 棒次 中信兄弟 詹 智 堯 CF 1 陳 子 豪 CF 林 智 平 3B 2 王 勝 偉 SS 王 柏 融 RF 3 周 思 齊 DH 林 泓 育 DH 4 曾 陶 鎔 3B 藍 寅 倫 LF 5 蘇 緯 達 1B 楊 岱 均 1B 6 詹 子 賢 RF 林 承 飛 SS 7 林 威 助 LF 黃 浩 然 C 8 林 明 杰 C 馮 健 庭 2B 9 潘 萣 翔 2B 林 樺 慶 先發投手 鄭 錡 鴻

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友