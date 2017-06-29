中職Live》林泓育敲安、藍寅倫高飛犧牲打 桃猿4：2兄弟

2017/06/29 19:43

 

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桃猿

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兄弟

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第四局

4局上，林承飛敲出二壘安打，也把中信兄弟先發鄭錡鴻打退場，由林煜清接替投球。

第三局

3局上，詹智堯敲左外野二壘安打，林智平擊出內野滾地球出局，但二壘跑者上到三壘，王柏融敲出帶有1分打點的安打，桃猿超前比數。林泓育揮出左外野一壘安打，左外野手周思齊發生失誤，形成二、三壘有人，藍寅倫擊出高飛犧牲打，桃猿再添1分。

第二局

2局上，猿隊無人出局攻占滿壘，林承飛擊出雙殺打，但三壘跑者回來得分。黃浩然擊出帶有1分打點的安打，桃猿追平。

第一局

1局下，陳子豪首打席全壘打，兄弟先馳得點。接著周思齊開轟，兄弟再拿1分。

賽前

中信兄弟、Lamigo桃猿今晚在洲際球場再戰，兩隊不約而同推出本土投手掛帥，桃猿派出林樺慶踢館，中信兄弟則以左投鄭錡鴻應戰。上半季兩隊打得難分難捨，至今18場比賽戰成9勝9敗，上半季剩下最後2場交手，雙方勢必欲搶下對戰優勢。

Lamigo桃猿

棒次

中信兄弟

詹 智 堯  CF

1

陳 子 豪  CF

林 智 平  3B

2

王 勝 偉  SS

王 柏 融  RF

3

周 思 齊  DH

林 泓 育  DH

4

曾 陶 鎔  3B

藍 寅 倫  LF

5

蘇 緯 達  1B

楊 岱 均  1B

6

詹 子 賢  RF

林 承 飛  SS

7

林 威 助  LF

黃 浩 然  C

8

林 明 杰  C

馮 健 庭  2B

9

潘 萣 翔  2B

林 樺 慶

先發投手

鄭 錡 鴻

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