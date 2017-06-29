中職》周思齊首局開轟 成史上第17位百轟打者（影音）
2017/06/29 18:53
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟周思齊今天對桃猿的比賽中，轟出生涯第100發全壘打，成為中職現役第8位、史上第17位百轟打者。
周思齊在首局面對桃猿先發林樺慶手中，敲出右外野陽春砲，達成生涯百轟。他先前曾表示，一旦百轟達成，會把球棒、球鞋等裝備捐出義賣，為他成立的球芽基金會籌募經費，預計明年送2位小朋友去日本琉球唸高中，估計每人3年花費約200萬元。
周思齊。（資料照，記者林正堃攝）
周思齊。（資料照，記者陳志曲攝）
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