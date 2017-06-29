中職》陳傑憲演超美技飛撲 網友大讚超拚（影音）

2017/06/29 20:23

〔體育中心／綜合報導〕統一作客悍將來到花蓮，「傑尼獅」陳傑憲三局下演出美技飛撲，硬是沒收于孟馗的安打，也幫先發投手潘威倫守住半局。

陳傑憲24日遭隊友踩傷右手腕，休息4日後今天帶傷先發守游擊手，面對于孟馗打擊演出「越界」守備，跑到左外野反身飛撲，許多網友大讚陳傑憲守備，也希望他別再受傷

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