中職》開轟得靠強拉 周董生涯僅一發反方向全壘打

周思齊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟「周董」周思齊今天從桃猿隊先發投手林樺慶手中轟出陽春砲，成為中職史上第17位「百轟俱樂部」成員，有趣的是，周思齊百轟當中，僅一發反方向全壘打，為17名百轟俱樂部成員當中，轟出最少反方向全壘打的打者。

根據中職紀錄查詢系統資料顯示，左打的周思齊生涯百轟當中，落點在右外野有56轟，在中右外野有34轟，在中外野則有9轟，僅1轟落在中左外野；2010年9月30日在桃園球場，周思齊從林正豐手中轟出中左外野兩分砲。。

前統一獅強力左打羅敏卿，生涯敲出111支全壘打，大部分落點在右半邊或中外野，不過羅敏卿有5轟落在中左外野，另有4轟落在左外野，也就是說，強力拉打型的羅敏卿，生涯也有9轟是打反方向的，更凸顯周思齊全壘打幾乎都用拉打的鮮明印象。

日前周思齊受訪時表示，他的力量和揮棒速度不算好，屬中長程距離打者，如果要轟全壘打，一定得拉打才行，反方向攻擊很難形成全壘打。

談到印象最深刻的全壘打，周思齊認為是2015年6月4日在新竹球場，9局下從曾孟承手中轟出再見滿貫砲，幫助兄弟以10：6氣走桃猿，這也是中職史上第6發再見滿貫砲。

周思齊百轟當中，有5發滿貫砲、15發三分彈、37發2分砲、43發陽春蛋；另外，周思齊生涯敲了2支代打全壘打和1支再見全壘打；如果以效力球隊來區分，誠泰時期8轟、米迪亞4轟、兄弟象45轟、中信兄弟43轟。

周思齊。（資料照，記者陳志曲攝）

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