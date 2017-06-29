棒球》世大運培訓隊 遭美國NCAA明星隊完封

吳俊杰優質先發吞敗。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕美國NCAA明星隊對抗賽第二戰，台灣隊由吳俊杰先發上陣，雖然他繳出優質先發，可惜全隊打線遭到美國隊三任投手壓制，全場僅出現2支安打，終場就以0：3苦吞二連敗。

吳俊杰今天總計先發5.1局被擊出6支安打其中2發全壘打，所幸都是陽春彈，將傷害降到最低，接力登板的吳丞哲、李子揚與江國豪也都力保不失分，但台灣隊打線則是遭到對方三任投手壓制，全場僅林立與吳桀睿兩人各一支零星安打，無力追分，終場以3分之差落敗。

賽後克魯茲教練表示：這場比賽雖然是輸球，不過對於台灣隊來說是個很好的經驗，美國隊投手水準相當高，相對之下台灣隊選手打擊上反應就顯得不夠快，這也是未來要再透過指導與練習去修正。

這也是克魯茲教練與球隊的第二場比賽，他也強調這一批選手都很年輕，也都很有企圖心，在台灣沒有機會遇到球速這麼快跟犀利變化球的對手，對他們來說，與美國隊交手後一定會得到很大的經驗，是個很好學習的比賽。

先發投手吳俊杰則說，其實現在就是慢慢把局數拉長，第六局被打兩支全壘打是自己失投，這也是還要調整的，今天都用曲球跟指岔球去面對，目前曲球調整的比較到位，指岔球則是還要再去加強，另外今天打線則分別是林立1安打1盜壘、及吳桀睿的一安打兩保送最為突出。

吳桀睿單場1安2保送表現最佳。（棒協提供）

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