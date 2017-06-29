NBA年度最佳新秀來台 與華航小小空服員PK投籃

NBA新人王布洛格登（右）造訪華航公司，親切地與小朋友擊掌。（記者陳志曲攝）

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空為2017年度NBA Youth Madness官方合作航空公司，今日NBA年度最佳新秀的密爾瓦基公鹿隊球星Malcolm Brogdon與芝加哥公牛啦啦隊來台拜會，華航特別派出小小空服員迎賓，並挑戰Malcolm Brogdon進行投籃比賽，互動場面萌翻天。

華航台北分公司現場由5位小小空服員擔任迎賓大使，並與Malcolm Brogdon組隊進行「兒童版NBA」投籃大賽，由公牛啦啦隊員則為大家加油打氣。華航表示，小小空服員還將於7月1日在信義區香堤廣場舉辦的NBA Youth Madness大型官方活動上，與芝加哥公牛隊啦啦隊場上一起舞動，華航也將於現場擺設攤位，提供拍貼機、彈珠檯等遊戲與民眾互動。

華航表示，公司長年支持各類體育活動，除今年與NBA合作外，也贊助各種體育活動，並以航空運輸本業，服務、接待台灣好手，增加台灣之光在國際上的能見度；像是支持華裔籃球名將林書豪、旅美棒球選手陳偉殷及台灣男排選手黃培閎等選手。

芝加哥公牛隊啦啦隊。（記者陳志曲攝）



NBA新人王布洛格登（中）造訪華航公司。（記者陳志曲攝）

NBA新人王布洛格登（中）造訪華航公司，與小朋友開心互動。（記者陳志曲攝）

NBA新人王布洛格登（中）造訪華航公司，與小朋友開心互動。（記者陳志曲攝）

NBA新人王布洛格登（中）造訪華航公司，親自教導小朋友投籃。（記者陳志曲攝）



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