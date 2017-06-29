中職》力猛狂飆11K破紀錄 悍將賞統一7連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天在花蓮球場迎戰統一獅，悍將先發投手力猛6.2局飆出11K打破個人中職生涯紀錄，球隊先靠張詠漢陽春砲打破僵局，7局下再一口氣拿4分，最終5：2拿下4連勝，統一則是7連敗。

力猛前6局僅被敲出3支零星安打無失分，除了第3局全靠滾地球抓下出局數外，局局皆賞給統一打者三振，2局上還連飆3K，不過7局上卻被擊出3安打失1分遭追平，無緣勝投。

統一先發打序僅蘇智傑與方昶詠逃過力猛毒手，鄧志偉個人3打數皆吞K為全隊最多，力猛今日賽前最多三振數為7次，去年中職首度出賽主投5局就飆出8K，而今天再度以11K刷新紀錄。

力猛。（資料照，記者劉信德攝）

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