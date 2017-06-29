中職》平飛球直擊一壘審 他用左右腳判定界外（影音）

〔體育中心／綜合報導〕桃猿今天在洲際球場迎戰兄弟，藍寅倫擊出一壘方向平飛球，直接打中一壘審的左腳，剛好這隻腳站在界外區，因此判定界外。

3局上，藍寅倫打擊時，斷棒擊出一壘方向平飛球，一壘審王俊宏來不及閃避，小白球直接打中他的左腳，王俊宏左腳剛好的界外區，因此判定界外。有網友打趣，「用左右腿來分界內界外」、「一壘審停球」。

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