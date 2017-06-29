NBA》公鹿新人王布洛格登訪台 自曝最怕碰到魏少、沃爾

公鹿後衛布洛格登在南山高中出席贊助商活動，自曝要防守雷霆的魏少，讓他相當頭痛。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕剛摘下NBA最佳新秀獎的公鹿後衛布洛格登（Malcolm Brogdon），今晚在南山高中舉行球星見面會，首次造訪台灣的他，除了要在粉絲面前小秀球技，也透露自己在聯盟最忌憚的對手。

布洛格登在今天清晨4點就抵達台灣，他表示，雖然還有點時差，到晚上都還是覺得相當興奮，來到南山高中出席贊助商活動，他也入鄉隨俗地用中文向粉絲們說：「大家好！」、「我愛你！」

布洛格登是1965年瑞德（Willis Reed）後，第2位非首輪出身的新人王，如今挾著光環訪台，他的臉上沒有一絲傲氣，也透露暑假的目標就是持續訓練，讓自己變得更好。

談到至今對位時碰上最難纏的對手，布洛格登直接點名雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）與巫師隊的沃爾（John Wall），他說：「魏斯布魯克除了體能勁爆、速度快，技巧也相當全面，至於沃爾則是我見過速度最快的球員，很難守得住。」

公鹿後衛布洛格登在南山高中出席贊助商活動。（記者林宗偉攝）

公鹿後衛布洛格登在南山高中出席贊助商活動。（記者林宗偉攝）

公鹿後衛布洛格登在南山高中出席贊助商活動，還與球迷一同進行三分球投籃競賽。（記者林宗偉攝）

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