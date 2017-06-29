韓職》洋投派屈克2局噴14分 三星獅遭起亞虎打了22分
2017/06/29 22:42
派屈克。（圖片取自三星獅官網）
〔體育中心／綜合報導〕韓職三星獅洋投派屈克（Zach Petrick）今天對起亞虎表現不佳，2局就掉了14分，三星最後以1：22慘敗。
派屈克2局投球就用了96球，被敲了15支安打，失掉14分，防禦率暴增6.25，後援的牛棚再掉分，最後被起亞虎團隊狂敲29安，失掉22分，吞下本季最難堪的一場敗仗。
三星獅目前以28勝45敗3和，排在倒數第二，與首位的起亞虎有19場勝差。最後一名的KT巫師則是27勝49敗，與第一名有21.5場勝差。
相關新聞
- 韓職》女團Apink尹普美超猛開球 讓網友讚嘆（影音）
- 中職》球速144公里稱霸台灣 外國作家：夠格爭奪亞洲MVP
- 韓職》必死飛球變三壘安 韓華鷹烏龍守備讓教練傻眼（影音）
- 韓職》超罕見守備狀況 三壘手瘋狂美技紅到美國（影音）
- 韓職》連續上壘停在86場 金泰均無緣挑戰林智勝亞洲紀錄
推薦新聞
-
日職》阪神虎貧不敵中日龍 吞本季最長7連敗2017/06/29 23:40
-
中職》力猛狂飆11K破紀錄 悍將賞統一7連敗（影音）2017/06/29 23:03
-
韓職》洋投派屈克2局噴14分 三星獅遭起亞虎打了22分2017/06/29 22:42
-
網球》謝政鵬逆轉勝 溫網首次會內男雙資格到手2017/06/29 22:38
-
棒球》世大運培訓隊 遭美國NCAA明星隊完封2017/06/29 20:03