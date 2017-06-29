韓職》洋投派屈克2局噴14分 三星獅遭起亞虎打了22分

派屈克。（圖片取自三星獅官網）

〔體育中心／綜合報導〕韓職三星獅洋投派屈克（Zach Petrick）今天對起亞虎表現不佳，2局就掉了14分，三星最後以1：22慘敗。

派屈克2局投球就用了96球，被敲了15支安打，失掉14分，防禦率暴增6.25，後援的牛棚再掉分，最後被起亞虎團隊狂敲29安，失掉22分，吞下本季最難堪的一場敗仗。

三星獅目前以28勝45敗3和，排在倒數第二，與首位的起亞虎有19場勝差。最後一名的KT巫師則是27勝49敗，與第一名有21.5場勝差。

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