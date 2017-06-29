網球》謝政鵬逆轉勝 溫網首次會內男雙資格到手
2017/06/29 22:38
〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年溫布頓網球公開賽，今會外賽傳捷報，男雙謝政鵬與美國搭檔許納在最終輪逆轉勝，不僅成功拿下個人在溫網的首次會內資格，同時也是他生涯在大滿貫第3度闖進正賽。
謝政鵬和美國許納（Max Schnur）面對第4種子的烏拉圭貝哈（Ariel Behar）／白俄羅斯柏瑞（Aliaksandr Bury），首盤就陷入激戰，儘管6：7（6：8）讓出，次盤旋即7：5還以顏色；關鍵的第3盤，更在3：3後，於第7局成功破發，趁著氣勢以6：3保住勝果。
另組男雙組合，彭賢尹與荷蘭亞倫斯（Sander Arends）最終輪對決第8種子的瑞典布倫斯楚（Johan Brunström）／西赫斯特姆（Andreas Siljeström），儘管「彭亞配」首盤戰到搶7，仍以6：7（9：11）惜敗，次盤又以4：6讓出，無緣在生涯首次大滿貫登場就闖進會內。
謝政鵬。（資料照，記者黃志源攝）
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