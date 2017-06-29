中職》陳子豪單場雙響砲 躍升聯盟全壘打王（影音）
2017/06/29 23:13
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟21歲「強打少年」陳子豪今天面對桃猿的比賽中，以18轟超越隊友蔣智賢，躍升聯盟全壘打王，可惜兄弟在延長賽最後以7：8輸球。
陳子豪此戰擔任開路先鋒，首局就轟出首打席全壘打，7局下再轟出三分砲，單場雙響灌進4分打點，全壘打數也超越隊友蔣智賢的17轟，暫居聯盟全壘打王。
中信兄弟陳子豪。（資料照，記者陳志曲攝）
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