日職》阪神虎貧不敵中日龍 吞本季最長7連敗

中日先發大野雄大。（圖片取自中日龍臉書）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎今天在客場面對中日龍，全場僅擊出4支安打，遭到中日投手群封鎖，最後以0：2輸球，吞下本季最長的7連敗，與央聯龍頭廣島有6.5場勝差。

阪神洋投梅森傑（Randy Messenger）主投7局，被敲9支安打，失掉2分，吞下本季第4敗；阪神打線全場僅有4支零星安打，無法有效串聯攻勢，虎軍打線持續低迷。

中日先發大野雄大主投6局，僅被敲2安，送出7次三振，拿下本季第2勝。後援的又吉克樹、岩瀨仁紀、田島慎二各投1局無失分，守住勝利。

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