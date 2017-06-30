MLB》頂替紅襪隊長戰雙城 林子偉先發8棒二壘手

2017/06/30 06:32

林子偉擔任先發8棒二壘手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪與雙城今早7時10分進行系列最終戰，林子偉相隔2場再度擔任先發，頂替輪休的紅襪隊長佩卓亞（Dustin Pedroia）鎮守二壘，打第8棒，希望能中止近5打數無安打的局勢。

林子偉26日生涯首度先發，鎮守三壘，3打數1安打，前2戰則因對方推出左投先發，球賽中途才替補上陣，總計3打數0安打，打擊率也下滑至0.167。今天對上雙城最終戰，連6場先發的佩卓亞輪休1天，改由林子偉頂替，這是他自從28日之後，大聯盟第二度鎮守二壘。

雙城今派出右投手吉伯森（Kyle Gibson），本季戰績4勝5敗、防禦率6.23，紅襪則是塞揚強投普萊斯（David Price），戰績2勝2敗、防禦率4.76。

紅襪先發打線

1 貝茲 RF
2 班尼泰迪 LF
3 柏格茲 SS
4 莫爾蘭 1B
5 拉米瑞茲 DH
6 布雷德利 CF
7 瓦茲奎茲 C
8 林子偉 2B
9 馬瑞洛 3B

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