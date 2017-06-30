MLB Live》林子偉先發二壘手 紅襪0：1落後
2017/06/30 07:55
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紅襪
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第一局
1上，雙城多齊爾擊出二壘打，靠飛球推進三壘，茂爾的滾地球送回第1分。
賽前先發
紅襪與雙城今早7時10分進行系列最終戰，林子偉相隔2場再度擔任先發，頂替輪休的紅襪隊長佩卓亞（Dustin Pedroia）鎮守二壘，打第8棒，希望能中止近5打數無安打的局勢。《繼續閱讀》
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