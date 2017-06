MLB Live》林子偉先發二壘手 紅襪0：1落後

第一局

1上,雙城多齊爾擊出二壘打,靠飛球推進三壘,茂爾的滾地球送回第1分。

賽前先發

紅襪與雙城今早7時10分進行系列最終戰,林子偉相隔2場再度擔任先發,頂替輪休的紅襪隊長佩卓亞(Dustin Pedroia)鎮守二壘,打第8棒,希望能中止近5打數無安打的局勢。《繼續閱讀》

.@DAVIDprice24 takes the field and it's time for one more at #MyFenway!