MLB》林子偉再敲安打 追平台灣2大名將紀錄
2017/06/30 07:59
林子偉擊出大聯盟生涯第2支安打。（取自MLB.TV）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪戰雙城系列最終戰，林子偉擔任先發8棒二壘手，3局下首度站上打擊區，面對雙城先發吉布森（Kyle Gibson），一棒擊出中外野安打，中止連5打數無安打。
林子偉面對吉伯森，起初被連投2顆好球，不過他相當冷靜，選掉2顆壞球，並在2好2壞相中92.8英里二縫線速球，一棒擊向中外野形成安打，可惜下棒馬瑞洛擊出雙殺打，瓦解紅襪該局攻勢。
林子偉敲出大聯盟生涯第2支安打，追平陳金鋒、王建民紀錄。在大聯盟沒有獲得太多機會的鋒哥，生涯2支安打都是在2005年；建仔生涯2安則是在國民時期，2011、2012年各1安。林子偉追平2大名將後，下個目標是曹錦輝和林哲瑄的3安打、郭泓志5安打和胡金龍34安打。
自從25日登上大聯盟，林子偉連續6天出賽，大聯盟生涯首打席敲安後，接下來5打數無安打，打擊率從0.333降至賽前的0.167，今天相隔2場再扛先發，首打席就擊出安打。
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