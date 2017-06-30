MLB》老柯隆遭勇士指定轉讓 可能回鍋支援大都會

柯隆遭勇士指定轉讓。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟現役最年長球員柯隆（Bartolo Colon）本季至今表現不佳，今遭勇士指定轉讓，美媒透露先發傷兵累累的大都會，有興趣找這位43歲老投手回鍋助陣。

老柯隆因左腹斜肌拉傷，過去三週都在傷兵名單休養，前天歸隊先發對教士，僅投4局掉4分責失吞敗，將近一個半月沒有勝投。本季至今13場先發2勝8敗，其中6場單場6分責失以上，累積防禦率8.14，被打擊率高達3成38。

勇士總教練史尼特克（Brian Snitker）曾說，讓柯隆轉任牛棚是個可能選項，但勇士最後決定將老柯隆指定轉讓。大聯盟官網指出，柯隆1年1250萬美元合約（約3.82億新台幣）還剩一半沒走完，讓勇士決定與老柯隆分道揚鑣，拉上3A左投Rex Brothers補位。

《Newsday Sports》記者表示，大都會將與柯隆洽談，有機會讓這位曾為大蘋果效力3季的老投手回鍋再續前緣。大都會先發本季傷情不斷，王牌哈維（Matt Harvey）與「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）相繼落難，7位先發僅德葛隆（Jacob deGrom）健康無恙。

大都會有興趣找柯隆回鍋。（資料照，美聯社）

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