MLB》老柯隆遭勇士指定轉讓 可能回鍋支援大都會
2017/06/30 08:20
柯隆遭勇士指定轉讓。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟現役最年長球員柯隆（Bartolo Colon）本季至今表現不佳，今遭勇士指定轉讓，美媒透露先發傷兵累累的大都會，有興趣找這位43歲老投手回鍋助陣。
老柯隆因左腹斜肌拉傷，過去三週都在傷兵名單休養，前天歸隊先發對教士，僅投4局掉4分責失吞敗，將近一個半月沒有勝投。本季至今13場先發2勝8敗，其中6場單場6分責失以上，累積防禦率8.14，被打擊率高達3成38。
勇士總教練史尼特克（Brian Snitker）曾說，讓柯隆轉任牛棚是個可能選項，但勇士最後決定將老柯隆指定轉讓。大聯盟官網指出，柯隆1年1250萬美元合約（約3.82億新台幣）還剩一半沒走完，讓勇士決定與老柯隆分道揚鑣，拉上3A左投Rex Brothers補位。
《Newsday Sports》記者表示，大都會將與柯隆洽談，有機會讓這位曾為大蘋果效力3季的老投手回鍋再續前緣。大都會先發本季傷情不斷，王牌哈維（Matt Harvey）與「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）相繼落難，7位先發僅德葛隆（Jacob deGrom）健康無恙。
大都會有興趣找柯隆回鍋。（資料照，美聯社）
相關新聞
- MLB》林子偉再敲安打 追平台灣2大名將紀錄
- MLB》頂替紅襪隊長戰雙城 林子偉先發8棒二壘手
- MLB》怪罪投手被開除 小熊捕手：人們無法承受事實
- MLB》被三振後竟然贏球 天使向道奇說再見 （影音）
- MLB》藍鳥史卓曼投球「假動作」 擾亂金鶯砲手（影音）
推薦新聞
-
NBA》快艇爆出走潮 葛瑞芬有機會落腳太陽2017/06/30 08:40
-
MLB》林子偉再敲安打 追平台灣2大名將紀錄2017/06/30 07:59
-
中職》「低調哥」激動狂跳超搶鏡 陳禹勳幽默回應（影音）2017/06/30 07:34
-
中職史博威強碰羅曼 今日賽事預告與轉播2017/06/30 06:49
-
金援選手 不該齊頭式假公平2017/06/30 06:00