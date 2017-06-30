網球》「辛然配」單日2連勝 伊斯特本勇闖4強

詹詠然（左起）與「瑞士公主」辛吉絲單日2連勝，「辛然配」強勢趕場安抵伊斯特本女雙4強。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國伊斯特本網賽終於放晴，詹家姊妹各自出擊，姊姊詹詠然單日2連勝勇闖女雙4強，暫定台灣時間今晚將與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis ）再接再厲爭奪決賽門票；至於妹妹詹皓晴歷經「超級搶10」逆轉不成，未能開胡晉級8強。

天公作美，雨勢暫停，這項溫布頓草地大滿貫最後暖身的男、女合站盛事，只能加班消化「大塞車」的賽程。大詹與辛吉絲無愧為第2種子，「辛然配」挾著上週西班牙馬優卡合拍草地首冠的銳氣再出擊，首戰美國組合戴維絲（ Lauren Davis）／瑞絲克（Alison Riske）勢如破竹，總計49分鐘內僅掉3局，6：1、6：2強勢開胡。「辛然配」休兵1小時後，又挾壓倒性優勢痛擊德國葛羅妮菲德（Anna-Lena Groenefeld）／ 捷克佩謝珂，首盤僅失2局、次盤甚至横掃上演「剃光頭」秀，6：2、6：0再下一城， 2連勝安抵準決賽。

甫於伯明罕拿下女雙亞軍的小妹詹皓晴，此行改搭羅馬尼亞好手妮古拉絲庫（ Monica Niculescu） ，苦候多時再上陣熱機稍慢，3：6、6：4、6：10不敵第3種子匈牙利芭波絲（Babos Tímea）／捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova），「台羅聯軍」也提前結束本站行程。

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