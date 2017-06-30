MLB》拿啤酒罐砸金賢洙 藍鳥球迷遭大聯盟球場除名（影音）

金賢洙被扔啤酒罐。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上季美聯外卡戰，藍鳥球迷朝金鶯韓籍野手金賢洙投擲鋁罐引發軒然大波，本週金鶯再訪多倫多獲得遲來正義，惹事球迷遭判社區服務、1年不得進大聯盟球場看球，但金鶯球星瓊斯（Adam Jones）認為處分過輕，相當不已為然。

去年美聯外卡戰，金鶯作客藍鳥主場發生意外插曲，韓籍外野手金賢洙接殺飛球後，遭球迷從背後投擲啤酒罐，瓊斯氣得指著觀眾席大罵、為隊友抱不平，總教練休瓦特（Buck Showalter）也上場向裁判表達不滿。瓊斯賽後怒斥球員安全堪慮，球迷此舉相當可悲。

藍鳥發言人發表回應，表示鬧事球迷在被趕出場前已先行開溜，警方隨後展開調查將他逮捕歸案。本週金鶯再訪多倫多進行三連戰剛好碰上開庭日，鬧事球迷被條件性釋放，需做200小時社區服務，1年內不得進入大聯盟球場看球。

鬧事的藍鳥球迷。（資料照，美聯社）

鬧事球迷出庭向藍鳥、金鶯、金賢洙、多倫多、親友及同事道歉，慶幸當時沒有人受傷，比賽也繼續進行，「我從8歲以來就是個激情球迷，我完全瞭解自己的作為讓球賽丟臉蒙羞，特別是藍鳥以及多倫多的球迷。」球迷說。

金賢洙昨天賽前收到該位球迷的道歉信，受訪時表示選擇原諒，「人們都會犯錯，我相信這種事情不會再發生，他已經因為自己的所作所為被處罰，我覺得這就夠了，我相信以後如果有人還想做類似的事，會先三思而後行。」金賢洙說。

挺身怒斥種族歧視的金鶯球星瓊斯則忿忿不平表示，他盼望更嚴厲的處分，「我完全相信嚴刑峻罰，特別是針對這種傢伙。我知道他丟了工作，被罰200小時社區服務，很多有的沒的，但是只罰他1年不能進場看球？我覺得太短了。」瓊斯說，但也說反正金賢洙接受就好，自己會繼續力挺隊友。

瓊斯爆氣護航金賢洙。（資料照，美聯社）

金賢洙被扔啤酒罐影片：

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