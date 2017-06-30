NBA》尋「禪師」接班人 尼克對肯大教練沒興趣

2017/06/30 12:13

肯塔基大學教練卡利派里。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克隊希望補進溜馬控衛提格（Jeff Teague）增加後場戰力，日前宣布與總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）解約，消息一出，許多接掌職位的風聲竄出，今傳出的肯塔基大學教練卡利派里（John Calipari）對此空職有意，但尼克沒有興趣。

做為NCAA史上最成功的籃球教練之一，據ESPN在2014年的報導，騎士曾對卡利派里開出價值近8千萬美元的10年合約，要他擔任教練和球隊總裁，但不久後肯塔基大學以7年5千250萬美元的價格簽下他，騎士最終聘請布拉特（David Blatt）做為總教練。

近日聯盟消息指出，暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）成為最有可能的替代人選，但尤基利已與球團簽下5年合約，尼克隊很難搶走他，另一個可能為雷霆總管普萊斯蒂Sam Presti，但他也是有合約在身。上週被騎士開除的葛瑞芬（David Griffin）也是候選人之一。

此外，也傳出尼克有意找回前總教練湯瑪斯（Isiah Thomas）接掌總裁一職，但湯瑪斯隨即在推特上表示對此不感興趣。

湯瑪斯回應。（取自推特）

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