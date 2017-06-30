聯合會盃》格雷茲卡獨進2球 德國勝墨西哥晉決賽（影音）

格雷茲卡踢進第2球，奧喬亞撲救不及。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年聯合會盃4強賽，世界盃冠軍德國對中北美洲冠軍墨西哥。上半場格雷茲卡（Leon Goretzka）獨進2球，下半場維爾納（Timo Werner）幫助德國擴大領先為3：0，墨西哥法比安（Marco Fabián）自由球遠射破門追回1球，尤尼斯（Amin Younes）傷停補時錦上添花。終場德國4：1輕取墨西哥晉級，將在決賽與智利爭奪本屆冠軍。

開場後第6分鐘，亨瑞希斯（Benjamin Henrichs）右路橫傳，格雷茲卡中路跟進破門，德國取得1：0領先；2分鐘後，維爾納中路妙傳，格雷茲卡得球斜切到禁區右側射門得手，把比數改寫為2：0。

下半場德國攻勢再起，第59分鐘，德拉克斯勒（Julian Draxler）傳給左路的海克托（Jonas Hector），海克托面對守門員選擇橫傳，維爾納輕鬆射門得分，德國取得3：0領先。

第89分鐘，墨西哥老將馬奎斯（Rafa Marquez）突破到前場被埃姆雷詹（Emre Can）從背後推倒，裁判吹自由球。埃雷拉（Héctor Herrera）把球撥給法比安，法比安起腳長射得手，為墨西哥追回1球。

傷停補時第1分鐘，埃姆雷詹傳往左路，尤尼斯低射踢球門右下角得分，終場德國以4：1獲勝，7月3日決賽將碰上南美冠軍智利。

法比安遠射為墨西哥攻進1球。（路透社）

尤尼斯終場前錦上添花。（法新社）

影音：德國對墨西哥。（影片經愛爾達體育台同意轉載）

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