NBA》幽默回應批評 巴特勒公開手機號碼

巴特勒與灰狼隊總教練希波鐸（左）及總經理雷登。

〔體育中心／綜合報導〕在公牛將當家球星巴特勒（Jimmy Butler）交易至灰狼後，他的一舉一動受到關注，批評聲浪也不少，美國時間星期四灰狼隊的新聞發佈會上，巴特勒幽默地將自己的手機號碼公開。

確定加盟擁有2014、15年選秀狀元威金斯（Andrew Wiggins）和湯斯（Karl-Anthony Towns）的灰狼隊，巴特勒說:「我們期待贏球。」他表示，灰狼隊年輕且有潛力，「這就是為什麼我來到這裡，我要將他們的能力發揮到最大。」

面對負面聲浪，巴特勒說:「有人得接受攻擊，我就是那個人。」他強調自己很好，大家都有權力表達意見，他更搞笑表示，「我的手機在我的口袋裡，任何人有什麼想對我說的，請打給我，我的電話773－899－6071。」

他隨後也在個人Instagram上發佈一段影片，影片中他對電話另一頭的人說道，「我有一千多通FaceTime要接，但感謝你的來電，下次見。」貼文內容為，「我接了所有電話，你們以為這是一個遊戲。」

Jimmy Butler（@jimmybutler）分享的貼文 於 2017 年 6月 月 29 1:13下午 PDT 張貼

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