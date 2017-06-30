NBA》快艇爆出走潮 葛瑞芬有機會落腳太陽
2017/06/30 08:40
快艇爆發出走潮。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕快艇主控保羅（Chris Paul）「跳船」後恐爆發球員出走潮，「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）和瑞迪克（J.J. Redick）續留機率大減，據《洛杉磯時報》報導，葛瑞芬將在7月1日自由市場開放後與太陽會面。
據美媒報導，鳳凰城太陽隊將在美國時間週六自由市場正式開放後，與快艇明星前鋒葛瑞芬和老鷹大前鋒米爾塞普（Paul Millsap）會面，而有消息指出，葛瑞芬對加盟太陽相當感興趣。
有消息人士透露，快艇將會全力留住葛瑞芬，但目前仍未決定是否會開出5年1.75億美元（約新台幣53億元）的頂薪合約，葛瑞芬近年飽受傷痛所擾，雖然本季場均繳出21.6分、8.1籃板和4.9助攻，但首輪季後賽對爵士因腳趾受傷提前報銷，能否在明年開季復出，還需打上問號。
除了葛瑞芬和瑞迪克今夏將成為自由球員，快艇小前鋒巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）也將會選擇跳出合約，明年快艇先發陣容恐大洗牌，舊面孔只剩下中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）。
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