足球》C羅提前離隊赴美 與龍鳳胎團聚

C羅與龍鳳胎合照。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕提前離開葡萄牙國家隊前往美國的皇馬球星C羅（Cristiano Ronaldo），今天在Instagram上傳自己與龍鳳胎孩子的合照，與球迷分享孩子降臨的喜悅。

「很開心能擁抱我生命中兩個新的摯愛。」C羅留下這段文字。他是透過尋找代理孕母的方式再度成為孩子的爸爸，代孕媽媽在6月11日於美國生下一對龍鳳胎，當時C羅正隨葡萄牙備戰聯合會盃。葡萄牙於PK戰敗給智利無緣奪冠後，特別准許C羅離隊與孩子團聚。

小C羅。（資料照，法新社）

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