MLB》追平近80年隊史紀錄 克魯伯K功嚇嚇叫

克魯伯此役主投8局飆12K，奪下本季第7勝。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕印地安人王牌投手克魯伯（Corey Kluber）今天在主場迎戰遊騎兵，主投8局飆12K失1分，連續4場投出雙位數三振，追平近80年的隊史紀錄，印地安人終場也以5：1贏球，克魯伯本季第7勝入袋。

克魯伯5月因下背背部不適進入10天傷兵名單，6月復出後表現十足的宰制力，6場先發有5場狂飆10K以上，最少也有8K，K功相當了得，除了成為隊史最速千K的投手之外，單月也繳出4勝0敗，防禦率1.26和被打擊率1成50的恐怖數據。

克魯伯此役面對遊騎兵主投8局用了111球，僅被敲出3支安打，挨了馬札拉（Nomar Mazara）一發陽春砲丟1分，另外投出12次三振和1次保送，連續4場三振破10次，追平由名人堂投手費勒（Bob Feller）在1938-1939年的隊史紀錄，生涯累積1041K，也與提安特（Luis Tiant）並列隊史第10位。

「能達到這些成就我覺得很酷，難得時刻必須好好回味，然後繼續往前走，」克魯伯說，能達成這些里程碑固然不錯，但三振不是唯一能證明表現好壞的方式。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友