溫網》大威廉絲捲車禍風波 仍如期備戰7月會內賽

大威廉絲。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕溫布頓公開賽的會內賽即將在7月3日登場，但名列美國名將大威廉絲（Venus Williams）卻捲入車禍意外。據美媒《今日美國》報導，大威廉絲在當地時間6月9日於佛羅里達州棕櫚灘花園區的某個十字路口，遭琳達巴爾森（Linda Barson）從後方撞上，78歲的丈夫傑洛姆巴爾森（Jerome Barson）頭部受重創被送往加護病房，2週後宣告不治。

警方對此事調查後，只稱大威廉絲沒有喝酒，也沒有服用影響視力的藥物。「我們只能透露，棕櫚灘花園警署正對此事展開深入調查，」棕櫚灘花園警署發言人羅傑斯（Paul Rogers）表示，「大威廉絲也確定是車禍的當事人。」

大威廉絲的委任律師康寧漢（Malcolm Cunningham）發表聲明：「威廉絲小姐是在綠燈時通過路口，警方報告也指出威廉絲小姐當時的時速為5英里（約8公里），既無違反交通規則，也沒有被法院傳喚。這是一起不幸的意外，威廉絲小姐事後也向巴爾森家族致意。」

大威廉絲捲入車禍事件後，不影響到她在溫網的賽事，她將以大會第10種子挑戰生涯第6次溫網冠軍。

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