女子PGA錦標賽》第1回合因雨未能完賽 徐薇淩暫時並列11名

台灣女將徐薇淩。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年女子高夫大賽第2戰，KPMG女子PGA錦標賽今天的第1回合因為當地下雨，最後無法全數完賽。5名台灣女將以徐薇淩打出69桿較佳，目前暫時並列11名。

在伊利諾州舉行的KPMG女子PGA錦標賽，第1回合前半段打得很順利，但下午出發的選手打到最後，因為天氣變差無法全數完賽，有30名選手將在當地時間週五清晨補賽，包括只剩最後1洞沒打完的曾雅妮。

曾雅妮目前高於標準桿4桿，錢珮芸今天繳出73桿，龔怡萍花了71桿平標準桿。第1回合打出紅字的台灣選手只有70桿的李旻和69桿的徐薇淩。

李旻打下3個博蒂、2個柏忌，目前時並列23名。徐薇淩則是4個博蒂、1個柏忌完賽，她表示，這回合打得滿不錯的，上午出發之後風比較大，還能打下4隻小鳥。

她的兩個博蒂都是出現在短洞，開球打進沙坑，沒救成Par。比較可惜的是第1洞長洞兩桿攻上果嶺，卻推了3推沒抓到博蒂。

目前暫居領先的是南韓崔琦拉，今天她打出低於標準桿5桿的66桿，7個博蒂、2個柏忌。她表示，賽前只練習了1次，對球場不熟，還好她的父親桿弟幫了大忙，崔琦拉說：「我爸也出錯過幾洞，但今天的風向變化很快，這對桿弟是很大挑戰。」

另1名南韓好手梁熙英打到第18洞停賽時，也是低標準桿5桿並列領先。她打下1個老鷹、5個博蒂和兩個柏忌，打完16洞時梁英一度衝到領先位置，但在第17洞短洞吞柏忌。

美國選手阿托梅兒和法國的克萊坦，目前同以低於標準桿4桿並列第3。衛冕者加拿大的韓德森今天打出68桿，和魏聖美、艾莉森李、澳洲吳素賢等人並列第5。

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