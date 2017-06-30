美巡賽》林墨斯第1回合暫居領先 潘政琮打出74桿

台灣好手潘政琮暫時並列93名。（資料照，今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽今天在馬里蘭州舉行Quicken Loans National高球賽，台灣好手潘政琮第1回合打出74桿，暫時並列93名。首回合領先者是瑞典的林墨斯，他打出65桿。

潘政琮今天從後9洞出發，他打下3個博蒂、5個柏忌和1個雙柏忌，高於標準桿4桿的74桿完賽。

領先的林墨斯這回合抓下7隻小鳥，只有兩個柏忌。他一度打到低於標準桿6桿，但最後在第9洞短洞開球下沙，柏 忌作收，領先差距也縮小成1桿。包括澳洲雷許曼在內的6名好手，今天同以66桿完賽，暫時並列第2。另外7人則是67桿並列第8。

林墨斯。（今日美國）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友